Двоих мужчин, пытавшихся сжечь знакомого в лесу на Бору, приговорили в совокупности к 22 годам Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Борский городской суд вынес приговор в отношении двоих мужчин, которые пытались убить знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Установлено, что преступление произошло в июне 2020 года, когда осужденные в состоянии алкогольного опьянения, испытывая к своему знакомому неприязнь, вывезли потерпевшего в лес, избили, а потом облили бензином и подожгли.

Убедившись, что огонь на теле, голове и одежде потерпевшего не затухает, осужденные решили, что смерть не минуема и покинули место преступления. Однако жертва, находясь в сознании, смог добежать до канавы с водой и сбить с себя пламя.

Суд признал оного из мужчин виновным в похищении человека, а также в приготовлении к убийству с особой жестокостью, и назначил наказание в виде десяти с половиной лет колонии строгого режима.

Второй мужчина, который в отличие от первого, имеет судимость, суд отправил в колонию строгого режима на 12 лет, также признав виновным в похищении человека и в подготовке к убийству.