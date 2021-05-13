Росприроднадзор учредил для детей премию "Экология – дело каждого" Общество

Росприроднадзор учредил для детей премию "Экология – дело каждого".

"Экология – дело каждого" – это премия за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации эко-культуры среди молодёжи в возрасте от 7 до 16 лет.

Главная цель проекта – повысить экологическую сознательность молодежи, вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку, поддерживая их эко-активность в популярных форматах.

Лучшие проекты выберет жюри – это профессиональное и экспертное сообщество природоохранного блока, журналисткой сферы, дизайнеры, художники и народное жюри.

Лучшие экологические инициативы детей и подростков будут собраны на специально созданной для проекта Росприроднадзором площадке в соцсети ВКонтакте.