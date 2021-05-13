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Общество

"Музеи стали важной частью современного мира", - Глеб Никитин

18 мая 2021 11:20  [24] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил специалистов с Международным днем музеев. Глава региона отметил важность их профессии в современном мире.

"Можно сказать, что музеи сейчас переживают второе рождение. Сохраняя свое историческое предназначение, они открывают и новые возможности для развития. Нижегородские музеи активно работают в этом направлении", - сказал Глеб Никитин.

"Особенно это важно в год 800-летия Нижнего Новгорода. Например, преображается художественный музей. Вскоре у него появится и дополнительная площадка для того, чтобы показать нижегородцам и гостям города шедевры своей коллекции. Уникальным событием станет открытие боевого хода в Нижегородском кремле. Теперь можно будет пройти по всему периметру стен. Таких примеров немало. Столь масштабные проекты, конечно, невозможны без поддержки музейного сообщества", - пояснил губернатор.

"Всем, кто работает в музеях, желаю здоровья, благополучия и творческих успехов. Вместе у нас обязательно получится сделать музеи региона интереснее для нижегородцев и гостей города", - добавил глава Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Памятные даты Праздники
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