ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2021 10:56  [67] Более 50 тысяч кв.м. жилья построят в Нижнем Новгороде по договорам РЗТ к 2027 году
19 мая 2021 10:48  [69] Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде
19 мая 2021 10:11  [129] Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
19 мая 2021 09:45  [186] Сирены экстренного оповещения могут сработать 20 мая в Нижнем Новгороде
18 мая 2021 20:09  [354] Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Баку начнут действовать с 19 мая
18 мая 2021 19:47  [334] Столетнюю глыбу соли нашли при расчистке от мусора территории "квартала 1833" Нижнего Новгорода
18 мая 2021 19:27  [295] Депутаты Думы Дзержинска проверили работы по возведению здания школы №2
18 мая 2021 18:11  [287] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области
18 мая 2021 17:48  [317] Почти 139 млн рублей выделено на реализацию нацпроекта "Культура" в Нижегородской области
18 мая 2021 17:44  [261] Росприроднадзор учредил для детей премию "Экология – дело каждого"
Общество

Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде

19 мая 2021 10:48  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госветслужбе города.

По словам начальника госветклиники Автозаводского района Анны Скребец, один из таких случаев закончился летальным исходом.

"Собаку оставили в машине на 6 часов, а когда обратились за ветеринарной помощью, было поздно - у животного стало развиваться инсультное состояние вследствие перегрева, пошли изменения центральной нервной системы. Ночью питомец погиб", - сказала она.

Специалисты напоминают, что при перевозке животных в автотранспорте в обязательном порядке нужно обеспечивать доступ свежего воздуха.

Первые признаки теплового удара:

  • Собака тяжело и часто дышит, высунув язык, занимает позицию лежа, отток слюны заметно увеличен.
  • Дыхание становится прерывистым, краснеют слизистые век, наощупь заметно повышение температуры.
  • Веки покрываются красной "сеточкой", у питомца наблюдается дрожь, паническое состояние, рвота, диарея. Нос сухой и горячий.
  • Животное не может встать, теряет координацию или сознание, появляются судороги, признаки отравления.
  • После отека происходит резкое падение температуры, слизистые становятся синюшными, животное впадает в кому.

Если же собака все же подала признаки недомогания, то необходимо переместить животное в прохладное место и обеспечить обильным питьем.

При осложнении можно обратиться к ветеринарам.

Ранее сообщалось, что жаркая погода сохранится в регионе. К концу недели ожидаются дожди.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph