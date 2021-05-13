Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госветслужбе города.

По словам начальника госветклиники Автозаводского района Анны Скребец, один из таких случаев закончился летальным исходом.

"Собаку оставили в машине на 6 часов, а когда обратились за ветеринарной помощью, было поздно - у животного стало развиваться инсультное состояние вследствие перегрева, пошли изменения центральной нервной системы. Ночью питомец погиб", - сказала она.

Специалисты напоминают, что при перевозке животных в автотранспорте в обязательном порядке нужно обеспечивать доступ свежего воздуха.

Первые признаки теплового удара:

Собака тяжело и часто дышит, высунув язык, занимает позицию лежа, отток слюны заметно увеличен.

Дыхание становится прерывистым, краснеют слизистые век, наощупь заметно повышение температуры.

Веки покрываются красной "сеточкой", у питомца наблюдается дрожь, паническое состояние, рвота, диарея. Нос сухой и горячий.

Животное не может встать, теряет координацию или сознание, появляются судороги, признаки отравления.

После отека происходит резкое падение температуры, слизистые становятся синюшными, животное впадает в кому.

Если же собака все же подала признаки недомогания, то необходимо переместить животное в прохладное место и обеспечить обильным питьем.

При осложнении можно обратиться к ветеринарам.

Ранее сообщалось, что жаркая погода сохранится в регионе. К концу недели ожидаются дожди.