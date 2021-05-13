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Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госветслужбе города.
По словам начальника госветклиники Автозаводского района Анны Скребец, один из таких случаев закончился летальным исходом.
"Собаку оставили в машине на 6 часов, а когда обратились за ветеринарной помощью, было поздно - у животного стало развиваться инсультное состояние вследствие перегрева, пошли изменения центральной нервной системы. Ночью питомец погиб", - сказала она.
Специалисты напоминают, что при перевозке животных в автотранспорте в обязательном порядке нужно обеспечивать доступ свежего воздуха.
Первые признаки теплового удара:
Если же собака все же подала признаки недомогания, то необходимо переместить животное в прохладное место и обеспечить обильным питьем.
При осложнении можно обратиться к ветеринарам.
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