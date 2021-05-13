Более 50 тысяч кв.м. жилья построят в Нижнем Новгороде по договорам РЗТ к 2027 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 50 квадратных метров нового жилья построят в Нижнем Новгороде по договорам о развитии застроенных территорий (РЗТ). Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре 18 мая 2021 года.

В 2020 году было проведено десять аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий. По их результатам заключены четыре договора о РЗТ в Московском, Нижегородском и Советском районах на общую сумму 80,5 млн рублей.

В рамках действия этих договоров в 2020-2027 годах в Нижнем Новгороде расселят 14 домов, в результате чего 137 семей улучшат жилищные условия. Будет построено не менее 51,7 тысяч кв. м. нового жилья, а также около 14 тысяч кв. м. административно-офисных помещений.

Дмитрий Горбунов отметил, что всего в период с 2007 года по май 2021 года администрацией города было заключено 129 договоров по РЗТ, из них 12 договоров полностью исполнены, 27 договоров расторгнуты по разным причинам. Из остальных 90 договоров срок истек по 27. По договорам построено 500 тысяч кв.м. нового жилья.

Директор департамента обратил, внимание что с января 2021 года в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, согласно которым процедура развития застроенной территории заменяется на комплексное развитие территории жилой застройки.

"Развитие застроенных территорий показало себя действенным инструментом. В период с 2007 года по договорам РЗТ в бюджет города поступило 1,8 млрд рублей и построено объектов общей площадью полмиллиона квадратных метров. Вопрос с новой процедурой комплексного развития территории жилой застройки остается открытым. Сейчас необходимо разработка нормативно-правовой базы – как федеральных подзаконных актов, так и на уровне региона и муниципалитета. Это вопрос очень важный, потому что обязанность по обеспечению комфортным жильем и расселению аварийного фонда возложена на город",– сказал председатель постоянной комиссии Михаил Иванов.