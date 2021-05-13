Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2021 10:56  [74] Более 50 тысяч кв.м. жилья построят в Нижнем Новгороде по договорам РЗТ к 2027 году
19 мая 2021 10:48  [81] Случаи тепловых ударов у домашних животных регистрируются в Нижнем Новгороде
19 мая 2021 10:11  [139] Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания
19 мая 2021 09:45  [190] Сирены экстренного оповещения могут сработать 20 мая в Нижнем Новгороде
18 мая 2021 20:09  [357] Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Баку начнут действовать с 19 мая
18 мая 2021 19:47  [336] Столетнюю глыбу соли нашли при расчистке от мусора территории "квартала 1833" Нижнего Новгорода
18 мая 2021 19:27  [298] Депутаты Думы Дзержинска проверили работы по возведению здания школы №2
18 мая 2021 18:11  [288] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области
18 мая 2021 17:48  [318] Почти 139 млн рублей выделено на реализацию нацпроекта "Культура" в Нижегородской области
18 мая 2021 17:44  [262] Росприроднадзор учредил для детей премию "Экология – дело каждого"
Общество

Более 50 тысяч кв.м. жилья построят в Нижнем Новгороде по договорам РЗТ к 2027 году

19 мая 2021 10:56  [74] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 50 квадратных метров нового жилья построят в Нижнем Новгороде по договорам о развитии застроенных территорий (РЗТ). Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре 18 мая 2021 года.

В 2020 году было проведено десять аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий. По их результатам заключены четыре договора о РЗТ в Московском, Нижегородском и Советском районах на общую сумму 80,5 млн рублей.

В рамках действия этих договоров в 2020-2027 годах в Нижнем Новгороде расселят 14 домов, в результате чего 137 семей улучшат жилищные условия. Будет построено не менее 51,7 тысяч кв. м. нового жилья, а также около 14 тысяч кв. м. административно-офисных помещений.

Дмитрий Горбунов отметил, что всего в период с 2007 года по май 2021 года администрацией города было заключено 129 договоров по РЗТ, из них 12 договоров полностью исполнены, 27 договоров расторгнуты по разным причинам. Из остальных 90 договоров срок истек по 27. По договорам построено 500 тысяч кв.м. нового жилья.

Директор департамента обратил, внимание что с января 2021 года в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, согласно которым процедура развития застроенной территории заменяется на комплексное развитие территории жилой застройки.

"Развитие застроенных территорий показало себя действенным инструментом. В период с 2007 года по договорам РЗТ в бюджет города поступило 1,8 млрд рублей и построено объектов общей площадью полмиллиона квадратных метров. Вопрос с новой процедурой комплексного развития территории жилой застройки остается открытым. Сейчас необходимо разработка нормативно-правовой базы – как федеральных подзаконных актов, так и на уровне региона и муниципалитета. Это вопрос очень важный, потому что обязанность по обеспечению комфортным жильем и расселению аварийного фонда возложена на город",– сказал председатель постоянной комиссии Михаил Иванов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Городская дума Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph