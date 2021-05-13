Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП на пр.Ленина Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП на пр.Ленина. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 18 мая в 22:50 на проспекте Ленина в Автозаводском районе.

29-летний водитель иномарки BMW при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту на мотоцикле Honda.

В результате столкновения погиб 26-летний мотоциклист и его пассажирка - неустановленная девушка.