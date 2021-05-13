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Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП на пр.Ленина. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 18 мая в 22:50 на проспекте Ленина в Автозаводском районе.
29-летний водитель иномарки BMW при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту на мотоцикле Honda.
В результате столкновения погиб 26-летний мотоциклист и его пассажирка - неустановленная девушка.
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