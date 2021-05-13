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Общество

"Молодое поколение нельзя воспитывать без прочной нравственной основы", - Евгений Люлин

19 мая 2021 11:41  [89] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Молодое поколение нельзя воспитывать без прочной нравственной основы", - заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Пионерия была важнейшим социальным институтом гражданского становления и воспитания подрастающего поколения. Эта организация располагала к себе умы и души молодежи. Уверен, каждый, чье детство прошло в СССР, с большим теплом вспоминает свои пионерские годы: участие в праздниках, проведение почетной вахты у Вечного огня в День Победы. И конечно, незабываемые летние смены в пионерских лагерях с кострами, вожатыми, походами, веселыми приключениями, печёной в углях картошкой. В детскую память такие вещи впечатываются намертво. И эта связь с детством прекрасна. Пионерия учила нас дружбе, коллективизму, помощи ближнему (все мы были тимуровцами), дарила радость первых побед в труде, спорте, учебе. Пионерская организация позволяла молодым людям чувствовать себя частью сплоченного коллектива. Этот дух общности очень важен", - сказал он.

Спикер регионального парламента также отметил, что традиции пионерского движения живы и сегодня.

"Для эффективного воспитания молодежи в созидательном русле нужна грамотная и четкая политика в этом направлении. Наш регион один из немногих, кто сберег лучший опыт, который был наработан пионерской организацией за 99 лет. Так, Сергей Наумов и Елена Родионова более 20 лет достойно проработали в системе образования Нижегородской области и сохранили лучшие традиции пионерии, предлагая новое и приумножая имеющееся. Нельзя не сказать о человеке - легендарном директоре Дворца детского творчества имени Чкалова - Надежде Белик. Она всегда останется в нашей памяти и сердцах", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Молодое поколение нельзя воспитывать без прочной нравственной основы. В 2022 году исполнится 100 лет создания уникальной, самой большой и дружной организации детей. Нам нужно помогать сегодня новым поколениям активно включаться в реальные, полезные дела для нашей Нижегородской земли. Поздравляю с праздником пионеров всех поколений!", - заключил Евгений Люлин.

СПРАВКА:
19 мая 1922 года считается датой рождения Пионерской организации ‑ массовой самодеятельной коммунистической организации детей и подростков Советского Союза.

Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название "пионерская", девиз "Будь готов!", развивать игровые формы воспитательной работы с детьми.

До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. В неё принимали школьников в возрасте от 9 до 14 лет. Приём осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины.

Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке давал Торжественное обещание пионера Советского Союза.

Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал ему красный пионерский галстук и пионерский значок.

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Теги:
Евгений Люлин
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