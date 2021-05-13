Госдума приняла социальные поправки "Единой России" по итогам послания президента Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума в III чтении приняла социальные поправки "Единой России" по итогам послания президента. Об этом сообщили в партии.

По словам первого заместителя руководителя фракции Андрея Исаева, в числе новшеств - оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

"На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет - то 60% заработной платы. Если от 5 до 8 - 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком - существенные материальные потери для семьи", - подчеркнул Андрей Исаев.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6 350 рублей. Такую поддержку получат около 630 тысяч россиянок.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе. На него смогут претендовать около 360 тысяч детей. Пособие в среднем по России составит 5360 рублей.

По словам зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководителя фракции "Единой России" Ольги Щетининой, принятые Госдумой поправки вновь подтверждают системную работу правительства страны и президента по поддержке социально незащищенной категории граждан.

"В Нижегородской области уже действует ряд поправок, которые внесла наша фракция, для поддержки семей с детьми. Например, дополнительные выплаты семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, региональный маткапитал на 3-го ребенка. Причем потратить средства можно не только на покупку жилья, но и на ремонт, газификацию, медицинские услуги, отдых ребенка. Кроме этого, мы продолжаем бесплатно выдавать участки земли многодетным семьям или денежную компенсацию за него. Действует в регионе и поддержка семей в виде социального контракта", - отметила Ольга Щетинина.

"Ни для кого не секрет - воспитывать ребенка, а если еще и в одиночку, сложно и морально, и материально. Что касается 100% оплаты больничных родителям дошкольников, то я, как мама, знаю, как малыш нуждается в самом близком человеке, когда болен. Поправка даст нашим мамочкам возможность не выбирать между финансовым благополучием семьи и лично быть рядом с болеющим ребенком. На сегодняшний день Нижегородская область готова к внедрению новых мер поддержки", - добавила зампредседателя парламента.

Напомним, в ходе ежегодного послания Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила "Единая Россия".