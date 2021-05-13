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Бизнес

Объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область вырос в 2,3 раза

19 мая 2021 15:20  [54] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Объем прямых иностранных инвестиций в Нижегородской области по итогам 2020 года составил около $1,2 млрд, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По данным Центробанка РФ, объем прямых иностранных инвестиций вырос в нашем регионе в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом и практически достиг 1,2 миллиарда долларов", - рассказал губернатор, добавив, что регион по данному показателю занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

"Для нас такой результат – важный фактор роста экономики. Приток иностранных инвестиций способствует диверсификации экспортного производства, повышению эффективности производственных процессов и внедрению новых технологий, которые мы впоследствии можем тиражировать на многих нижегородских предприятиях", - пояснил Глеб Никитин.

По словам главы региона, наибольший объем иностранных инвестиций был направлен на развитие животноводства и обрабатывающих производств.

Например, один из проектов, который сейчас реализуется в регионе с привлечением иностранных инвестиций, – строительство завода по производству керамической плитки компанией "Юникерамикс" (принадлежит Lins Wallpaper Ltd, Великобритания). Напомним, что предприятие создается в Дзержинске и его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд рублей.

СПРАВКА:
Для работы с инвесторами в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" – дополнительно льгота по страховым взносам.

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Теги:
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