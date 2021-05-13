"Межпарламентское сотрудничество выходит на новый уровень", - Евгений Люлин Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел рабочую встречу с председателем Новгородской областной думы Еленой Писаревой. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского парламента.

На встрече обсуждались актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества.

Евгений Люлин рассказал Елене Писаревой об основных направлениях работы Законодательного собрания, о том, что делается для повышения ее эффективности.

"Мы начали новую не только для себя, но и для всех законодательных органов власти в стране работу, - реализуем проект "Повышение эффективности деятельности Законодательного собрания", - рассказал Евгений Люлин.

В рамках данного проекта депутатами, сотрудниками аппарата Законодательного собрания совместно с экспертами проектного офиса РОСАТОМа ведется работа по совершенствованию законотворческой деятельности, организационной работы, информационного и материально-технического обеспечения. Сформированы рабочие группы по направлениям: "Законодательный процесс", "Контракты и закупки", "Документооборот", "Организация мероприятий", "Фонд на поддержку территорий", "Работа с обращениями граждан в социальных сетях".

"Каждая группа проводит детальный анализ своей работы, старается найти способы ее совершенствования, точки роста, разрабатывает план мероприятий по реализации своих решений и публично защищает его. Уверен, будет ощутимый результат, и мы будем готовы распространять этот опыт среди других регионов", - сообщил Евгений Люлин.

По его словам, в Законодательном собрании уделяется особое внимание вопросам развития межпарламентских связей, взаимодействию с коллегами из других регионов. С 2002 года было заключено 18 соглашений о сотрудничестве, в настоящее время идет работа по подготовке 19-ого соглашения - с Законодательным собранием Пензенской области.

"В рамках соглашений мы ведем работу по обмену опытом нормотворчества, мониторинга исполнения регионального законодательства, изучаем интересные формы работы депутатов, организуем совещания по видео-конференц-связи. Удаленный формат работы стал особенно актуальным в период пандемии", - пояснил глава областного парламента.

"Переход в онлайн-пространство дает нам сильный импульс для новой работы. На передний план выходят и вопросы, связанные со взаимодействием органов власти с гражданами в соцсетях. Очевидно, межпарламентское сотрудничество выходит на новый уровень и для этого нужно идти в ногу со временем", - подытожил Евгений Люлин.

"Встреча была насыщенной и интересной. Обмен законотворческим опытом позволяет оптимизировать нашу работу в своем регионе. Практики, успешно реализованные в Нижегородской области, безусловно, могут получить распространение и в других субъектах РФ. В том числе нас интересует нижегородский опыт по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". В свою очередь, нам тоже есть чем поделиться с нашими коллегами из Законодательного собрания. Будем развивать наше сотрудничество! Убеждена, что позитивные результаты не заставят себя ждать", - сказала Елена Писарева.