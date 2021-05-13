Давид Мелик-Гусейнов задекларировал наибольший доход в правительстве Нижегородской области в 2020 году Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов задекларировал наибольший доход среди лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Согласно документу, в минувшем году он получил 6,4 млн рублей с учетом дохода от продажи легкового автомобиля. Его супруга заработала - 962 912 тысяч рублей.

В собственности министра на сегодняшний день находится земельный участок площадью 600 кв.м., две квартиры - 44,5 и 95,7 кв.м., а также садовый дом - 45,8 кв.м. В его пользовании находятся квартиры площадями 95,7 кв.м., 81,7 кв.м. и 76,5 кв.м. У супруги Давида Мелик-Гусейнова - участок площадью 1100 кв.м., жилой дом - 533,4 кв.м., квартира - 76,8 кв.м., а также в пользовании - квартира 44,5 кв.м.

От 6 до 5 млн рублей

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима задекларировала доход в размере 5,5 млн рублей . Ее супруг получил 818,3 тысячи рублей.

В собственности министра - квартира площадью 112,7 кв.м., а также два машиноместа (доли), у ее мужа: участок - 570 кв.м., садовый домик - 45 кв.м. и баня - 15 кв.м.

От 5 до 4 млн рублей

В тройку министров с наибольшим доходом также вошел министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов. В 2020 году он заработал 4,7 млн рублей , в т.ч. министр получил доход от продажи легкового автомобиля. Его жена получила 2,7 млн рублей.

У Сергея Ефимова и его жены отсутствует недвижимость. Однако, в пользовании у него и жены находится квартира площадью 65,4 кв.м., жены и ребенка - квартира 120 кв.м., 99,7 кв.м, у супруги - квартира площадью 68,7 кв.м.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова получила в прошлом году доход в размере 4,6 млн рублей , в том числе в порядке наследования.

У нее в собственности: участки площадью - 1302 кв.м., 1281 кв.м, 711 кв.м. и 77 кв.м., жилые дома - 81,1 кв.м, 71,9 кв.м. и 91,7 кв.м (незавершенное строительство.

В пользовании Марины Раковой: участок - 1200 кв.м., жилой дом - 61 кв.м. и квартира - 45 кв.м.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов задекларировал 4,5 млн рублей дохода, его супруга - 1,3 млн рублей.

В собственности министра: участок - 1021 кв.м., дача - 198 кв.м., квартиры - 56,1 и 75,7 кв.м, гараж - 37 кв.м., а также три сооружения вспомогательного назначения - 32 кв.м. 15,8 кв.м. и 2 кв.м. В пользовании семьи находится квартира площадью 122,7 кв.м.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян также заработал 4,5 млн рублей , его супруга — 848,6 тысяч рублей, их ребенок получил доход 10,9 рублей.

У его жены в собственности находится квартира - 117,9 кв.м. и доля в квартире - 56,4 кв.м.

В пользовании министра и его детей: жилой дом - 296,8 кв.м., участок - 1566 кв.м. и квартира - 117,9 кв.м. У всей семьи в пользовании дача — 172,8 кв.м.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов задекларировал 4,5 млн рублей , его супруга — 20 тысяч рублей.

У министра отсутствует недвижимость. В пользовании всей семьи находится квартира - 81,8 кв.м., у Игоря Зотова - две квартиры — 102 и 75 кв.м.

Руководитель аппарата правительства Нижегородской области – министр Юрий Ильин заработал 4,4 млн рублей.

У него также отсутствует недвижимость. В пользовании: квартиры — 70,4 кв.м., 57,9 кв.м. И 34,2 кв.м.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков получил в 2020 году 4,04 млн рублей , его супруга — 2,5 млн рублей, в том числе доход в порядке дарения.

Министр владеет участком площадью 2 000 кв.м., жилым домом - 84,2 кв.м, двумя квартирами - 63,4 кв.м. (доля с женой) и 52,3 кв.м. (общая совместная с женой), а также долей нежилого помещения площадью 2 668,8 кв.м.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов задекларировал 4,3 млн рублей , его супруга — 1,4 млн рублей.

В собственности министра: земельные участки - 1507 кв.м., 447 кв.м., 431 кв.м., 250 кв.м., 195 кв.м. и квартира 221,3 кв.м. Его жены — участок площадью 1400 кв.м. и квартира 77,4 кв.м.

В пользовании Дмитрия Краснов участок площадью 4624 кв.м.

Министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев получил в прошлом году 4,3 млн рублей, его супруга - 259,6 тысяч рублей.

У него в собственности находятся: участки - 1360 кв.м., 52 кв.м., жилой дом - 92,1 кв.м., квартиры - 30 кв.м. и 58,4 кв.м (общая совместная собственность с женой), гараж - 45,9 кв.м. Супруга владеет земельными участками площадью 764 кв.м. и 106 кв.м., садовым домиком - 17,3 кв.м., а также долей в квартире - 62,8 кв.м.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович задекларировал доход в размере 4,2 млн рублей .

В собственности министра находится квартира площадью 395,3 кв.м. В его пользовании находятся квартиры - 117 кв.м., 50 кв.м., а также 75 кв.м. (совместно с несовершеннолетними детьми).

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в 2020 году получил 4,1 млн рублей . Он владеет долей в квартире площадью 54,6 кв.м. В его пользовании находятся квартиры - 78 кв.м., 60 кв.м., 54,6 кв.м.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров заработал 4,1 млн рублей , его супруга - 623,04 тысячи рублей.

У министра в собственности квартиры - 114 кв.м. и 112,8 кв.м. Также в пользовании жены квартира площадью 86 кв.м.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев также задекларировал 4,1 млн рублей , его жена — 6,01 млн рублей.

В собственности Павла Саватеева: участок - 1000 кв.м., квартиры - 88,8 кв.м. (доля с женой и детьми), 53,8 кв.м, 43,5 кв.м, 42,4 кв.м., 39 кв.м. и нежилые помещения — 66,2 и 54,2 кв.м. У супруги: участки — 991 и 1030 кв.м., нежилые помещения - 81 и 33,5 кв.м., жилой дом - 160 кв.м., квартира - 37,9 кв.м., баня - 42,6 кв.м.

В пользовании министра находятся квартиры — 25,3 и 18 кв.м., в пользовании супруги — квартира площадью 57,7 кв.м.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев получил 4,03 млн рублей , его супруга — 4,5 млн рублей.

В собственности министра: земельный участок - 820 кв.м. и жилой дом - 268,9 кв.м. У всей семьи в пользовании квартира — 65,7 кв.м.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов получил доход в размере 4,005 млн рублей, супруга — 599,8 тысяч рублей.

У министра отсутствует недвижимость. В собственности супруги: земельный участок - 129 522 кв.м., квартира - 127,3 кв.м., машиноместо (доля в праве).

В пользовании семьи находится жилой дом - 41,7 кв.м. и нежилое помещение - 6091,4 кв.м (доля в праве), у жены - участок 546 614 кв.м., у детей: квартира — 127,3 кв.м и жилой дом - 47,1 кв.м.

От 4 до 3 млн рублей

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин получил 3,7 млн рублей , его супруга — 256,8 тысяч рублей.

У жены в собственности находится квартира площадью 54,5 кв.м. В пользовании семьи: дача - 201,8 кв.м.

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга заработал в 2020 году — 3,3 млн рублей .

Он является владельцем квартиры площадью 34,2 кв.м и доли в квартире — 71,7 кв.м. У его супруги — квартира площадью 33 кв.м. на Украине. В пользовании министра находится квартира - 82,6 кв.м.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов заработал 3,3 млн рублей , его супруга - 970,8 тысяч рублей.

В собственности министра: участок - 1507 кв.м., жилой дом - 154,2 кв.м., квартира - 115,3 кв.м. (общая совместная с женой и ребенком). У супруги также доля в нежилом помещении - 2173,4 кв.м.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов задекларировал 3,2 млн рублей , его жена — 938,9 млн рублей.

Он владеет: участками - 34 579 кв.м., 17 421 кв.м. и 4 500 кв.м., 1 500 кв.м. (доля с женой), жилыми домами - 42,4 кв.м. и 123,2 кв.м. (доля с женой), а также квартирой - 31,5 кв.м. У супруги, кроме того, имеется доля участка площадью 10370020 кв.м.

Министр правительства Нижегородской области - полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области Денис Бакиев получил 3,1 млн рублей.

У него в собственности: земельные участки - 1236 кв.м. и 450 кв.м., жилой дом - 616,1 кв.м.

От 3 до 2 млн рублей

Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев заработал в прошлом году 2,8 млн рублей , его супруга - 338,4 тысячи рублей.

У Павла Карасева нет недвижимости, у жены - доли в квартире площадью 99,7 кв.м. В пользовании министра дача - 57,6 кв.м., а у его детей: квартира - 54 кв.м. и дача - 20,1 кв.м.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Морозов получил 2,3 млн рублей , его супруга - 701,4 тысячи рублей.

В собственности министра: участки - 1 605 кв.м. и 1 180кв.м., жилые дома - 107,3 кв.м. и 51,3 кв.м., квартиры - 36,9 кв.м. и 68,4 кв.м. (доля с женой и ребенком). Супруга также владеет квартирой площадью 50,1 кв.м.

Наименьший доход задекларировал министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров - 2,1 млн рублей.

У него в собственности: участок - 720 кв.м., дача - 148,2 кв.м. и квартира - 64,7 кв.м.

В пользовании Юрия Хаброва находится квартира - 75 кв.м., его ребенка также: квартира - 56 кв.м.