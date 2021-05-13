Создание портрета с изображением Максима Горького на многоэтажке завершилось в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Создание портрета с изображением Максима Горького на многоэтажке завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стрит-арт создан на стене дома № 1А по улице Суетинской. Торжественное открытие мурала состоялось сегодня – 19 мая.

Гостями церемонии открытия стали представители областной и городской власти, которые нанесли на изображение трафаретный логотип проекта "Культурный код", поставив таким образом символическую точку в работе.

Гигантский цветной портрет создал испанский стрит-арт художник русского происхождения, участник крупных международных фестивалей и выставок современного искусства Вячеслав Гунин. Он также известен под творческим псевдонимом Sav45. Его работа стала первым в 2021 году масштабным граффити, созданным в рамках международного фестиваля "Культурный код". До конца 2021 года в рамках проекта на фасады зданий будет нанесено около 60 муралов.

Портрет Максима Горького на здании появился как подарок к 800-летию города от фестиваля "Культурный код", который поддерживает президентская платформа "Россия – страна возможностей". Фасад для нанесения изображения выбрали совместно с правительством Нижегородской области. Недалеко отсюда расположен памятник писателю.