Объявлены имена победителей фестиваля "Российская студенческая весна" Общество

Церемония закрытия фестиваля Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Объявлены имена победителей фестиваля "Российская студенческая весна". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, накануне в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" — совместного проекта Российского союза молодежи и платформы "Россия – страна возможностей".

Фестиваль объединил более 3500 участников из 75 регионов России. Лауреатами фестиваля стали 347 финалистов в 10 творческих направлениях.

"Каждый год фестиваль путешествует по городам России, и уже в 17-й раз ПФО принимает финал. Такую активность мы считаем одним из показателей эффективности работы с молодежью, выстроенной в регионах округа. Умная, образованная, талантливая молодежь – это наше будущее", - сказал полпред в ПФО Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул масштабность фестиваля.

"Очень много положительных отзывов поступило о фестивале, и могу сказать, что в Нижний Новгород в эти дни вернулся дух чемпионата мира по футболу. Именно такое настроение нам хочется сохранить в год 800-летия Нижнего Новгорода. Чтобы те, кто приезжали сюда, увидели Нижний и полюбили его", - сказал Глеб Никитин.

Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков отметил важную роль фестиваля как уникального студенческого движения:

"Студенческая весна" – уникальный проект, в нем нет проигравших. Любой человек, который вышел на сцену, - уже победитель. Он победил себя, свои страхи и внутренние ограничения, он получил важные навыки, которые можно применять не только в творчестве, но и в профессиональной деятельности", - сказал он.

Обладателями гран-при в конкурсных направлениях фестиваля "Студенческая весна" в 2021 году стали:

"Танцевальное направление" – Пермский край, Молодежный театр танца "SHAKE DANCE GROUP", "С новым годом";

"Вокальное направление" – Хабаровский край, Фолк-фьюжн проект "Красные Бусы", "Что за месяц ясный";

"Инструментальное направление" – Саратовская область, Дороднов Георгий Игоревич, "Этюд соч. 2 № 1 ре минор";

"Оригинальный жанр" – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, "ТЮЗ - Театр Юрия Зайдулина", "Найти себя";

"Театральное направление" – Тюменская область, Студия хореографии ИГиН, "О чём молчит пустыня";

"Мода" – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Большов Сергей Владимирович, Волкова Мария Вадимовна, Зацепина Анна Алексеевна, Котомкина Татьяна Николаевна, Кочетова Анастасия Борисовна, Куцуева Алёна Вячеславовна, Ляшенко Дарья Витальевна, Оболдина Илона Олеговна, Переведенцева Евгения Ивановна, Семенькова Кристина Олеговна, Суркова Полина Михайловна, Чуенкова Елена Сергеевна, "Эндемик";

"Журналистика" – Кемеровская область, Левчук Ангелина Андреевна, Сарапулов Петр Александрович;

"Видео" – Саратовская область, Герасимов Кирилл Алексеевич, "Наше время";

"Арт" – Саратовская область, Карпухина Полина, "Волга матушка";

"Научный слэм" – г. Москва, Бикмуллина Зарина Рашитовна, Фракционирование без политики, или пока в России есть нефть, в лабе есть я.

Направление "Региональная программа":

Гран-при – Тюменская область, программа "Ветер шумит в тополях" по мотивам пьесы Жеральда Сиблейраса, реж. Бакланов Иван.

Лауреаты I степени:

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, программа "Рома и Юля", реж. Зайдуллин Юрий;

Республика Тыва, программа "Кто ты, тувинец?", реж. Донгур-оол Алена.

Лауреаты II степени:

Кемеровская область, программа "Наброски", реж. Лунева Юлия; Ямало-Ненецкий автономный округ, программа "КЛУБ 22", реж. Копейкин Евгений; Калужская область, программа "Стрим о нашей жизни", реж. Скобеев Денис.

Лауреаты III степени:

Республика Татарстан (Татарстан), программа "Преступление и наказание или Петля гран-при", реж. Буланов Михаил; Красноярский край, программа "Индекс счастья", реж. Федорук Екатерина; Чувашская Республика - Чувашия, программа "Маяк", реж. Гаврилова Ирина.

Общекомандный зачет:

Гран-при – Саратовская область

1 место – Кемеровская область

2 место – Республика Татарстан

3 место – Пермский край