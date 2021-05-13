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Общество

"Решение экологических проблем Волги – приоритетная задача", - Глеб Никитин

20 мая 2021 10:23  [91] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

20 мая регионы Поволжья отмечают день Волги. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление.

По его словам, сейчас приоритетное значение имеет решение экологических проблем великой реки.

"Волга – один из символов России. Именно ей обязан своим рождением Нижний Новгород, который в этом году отмечает свое 800-летие. С Волгой тесно связана каждая страница истории города. Река кормила людей, помогала им, вдохновляла на творчество. В XX веке Волга стала и одним крупнейших источников энергии. За прошедшие десятилетия накопилось немало проблем, требующих оперативного решения. Неслучайно решением президента России Владимира Путина в национальном проекте "Экология" был выделен проект "Оздоровление Волги", - отметил Глеб Никитин.

"Всех, чья жизнь связана с Волгой, поздравляю с праздником. Пусть наша любимая река всегда приносит радость", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, как ранее сказал Глеб Никитин, Нижегородская область активно участвует в реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

"Нижегородская область является лидером среди регионов страны по объему средств федерального бюджета и количеству мероприятий, реализуемых по проекту "Оздоровление Волги". Всего в рамках проекта до 2024 года планируется реализовать 32 мероприятия в 22 районах Нижегородской области. Объем субсидий составляет порядка 16,5 млрд рублей. В 2021 году ведется реализация 17 объектов, 8 из них в этом году планируется уже ввести в эксплуатацию. Новые объекты появляются даже там, где их никогда не было", - сообщил Глеб Никитин.

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Теги:
волга Экология
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