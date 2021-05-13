Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
20 мая 2021 11:26  [36] Группа банка "Открытие" увеличила факторинговый портфель на 73%
20 мая 2021 11:09  [55] Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению ЕГЭ в 2021 году
20 мая 2021 09:21  [113] "Т Плюс" вложила 15 млн рублей в замену изоляции тепловой магистрали в Дзержинске
19 мая 2021 20:10  [494] Нижегородский Минпром провел очередную встречу с предпринимателями
19 мая 2021 15:20  [327] Объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область вырос в 2,3 раза
19 мая 2021 13:37  [284] Банк "Открытие": Темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились
19 мая 2021 11:17  [271] Группа банка "Открытие" в I квартале 2021 года установила новые рекорды в инвестиционном бизнесе
18 мая 2021 18:38  [531] Сибур инвестировал 1,5 млрд рублей в реконструкцию очистных сооружений кстовской площадки
18 мая 2021 17:35  [648] "Окская судоверфь" построит многофункциональный буксир для "Морспасслужбы"
18 мая 2021 16:09  [469] "ЛУКОЙЛ" поддержал школу шахмат в Кстове
Бизнес

Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению ЕГЭ в 2021 году

20 мая 2021 11:09  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания провела тестирование систем видеонаблюдения в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

ЕГЭ пройдут во всех субъектах РФ, а также в 79 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 58 странах мира. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в более 5,5 тыс. ППЭ будет задействовано свыше 134 тыс. камер.

Система видеонаблюдения, организованная "Ростелекомом" на базе защищенных оптических каналов связи, полностью готова к проведению ЕГЭ и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11), которые в этом году пройдут с 25 мая по 15 сентября. Камеры "Ростелекома" установлены в свыше 69 тыс. аудиторий ППЭ и 1,5 тыс. аудиторий региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват видеонаблюдением превысит 98% аудиторий. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.

Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Причем в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ. Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечивает максимальную объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ". В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Дополнительно, для повышения надежности, запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

Контролировать государственную аттестацию в 2021 году будут свыше 10 тысяч федеральных и региональных онлайн-наблюдателей. Второй год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием нейросети.

Федеральный контракт предполагает, что искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из более 170 аудиторий, а в офлайн — архивные видео из более тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует "подозрение на нарушение" и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

"Наша компания с 2014 года обеспечивает видеонаблюдение при проведении ЕГЭ. При этом мы регулярно совершенствуем нашу систему, внедряем новые технологии, создаем комплексную внутришкольную инфраструктуру. В этом году в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы "Цифровая экономика" мы начали проект по обеспечению школ беспроводным доступом в интернет, оснащению системами видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставлению ресурсов наших дата-центров. Также продолжаем обучать разработанную "Ростелекомом" систему машинного зрения. Зафиксированные в прошлом году нарушения, как подтвержденные, так и неподтвержденные, позволили значительно увеличить точность работы нейросети", — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

В 2021 году система видеонаблюдения "Ростелекома" также будет работать на ГВЭ-11 для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Они сдадут два обязательных экзамена: русский язык и математику. Эти экзамены пройдут в тех же аудиториях ППЭ, что и ЕГЭ, но в другие дни.

В дни проведения экзаменов специалисты "Ростелекома" будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Для полноценной поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате "8-800". В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения.

Центр обработки вызовов готов принимать до 2 тысяч обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph