ТРЦ РИО в Нижнем Новгороде эвакуирован Происшествия

ТРЦ РИО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ТРЦ РИО в Нижнем Новгороде эвакуирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в ведомство в 10:21 20 мая.

В настоящее время на месте работают кинологи, которые проверяют все помещения торгового центра на наличие предполагаемого взрывного устройства.

Также работают 8 единиц техники и 24 человека личного состава.