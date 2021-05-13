ТРЦ РИО
ТРЦ РИО в Нижнем Новгороде эвакуирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в ведомство в 10:21 20 мая.
В настоящее время на месте работают кинологи, которые проверяют все помещения торгового центра на наличие предполагаемого взрывного устройства.
Также работают 8 единиц техники и 24 человека личного состава.
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