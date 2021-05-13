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Бизнес

Группа банка "Открытие" увеличила факторинговый портфель на 73%

20 мая 2021 11:26  [27] Бизнес

Группа банка "Открытие" увеличила факторинговый портфель на 73%. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, факторинговый портфель "Открытие Факторинг" по итогам I квартала 2021 года вырос на 73% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и превысил 26 млрд рублей. Объем выплаченного финансирования клиентам составил 31 743 млн рублей.

По данным ассоциации факторинговых компаний, "Открытие Факторинг" вошел в топ-10 по всем ключевым показателям. Существенный рост количественных показателей бизнеса во многом обеспечен интересом крупных клиентов к экспертизе компании по индивидуальным и сложно структурированным сделкам.

"В первом квартале 2021 года мы фиксировали спрос крупнейших компаний на нестандартные факторинговые решения. Важным импульсом роста портфеля стал предпоставочный факторинг, когда мы выплачиваем финансирование клиенту под будущие денежные требования. Мы также провели первые сделки по финансированию экспортных поставок и полагаем, что у направления по финансированию внешнеэкономической деятельности есть большой потенциал. Кроме того, мы продолжали совершенствовать технологии онлайн-финансирования для клиентов МСБ, еще больше автоматизируя и упрощая клиентский путь", - сказал генеральный директор "Открытие Факторинг" Александр Пестов.

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Теги:
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