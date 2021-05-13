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Специалисты сообщают о IV классе пожароопасности лесов в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по НИжегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в период с 21 по 25 мая в большинстве районов Нижегородской области в лесопарковой зоне и в пригородах Нижнего Новгорода сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (IV класс).
В этой связи повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - пожаров.
"Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии
электропередач и связи", - сказано в сообщении.
В этой связи специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении в лесах региона.
Как сообщалось ранее, жара в +31° к концу недели сменится в Нижнем Новгороде на прохладу и дожди. Тем не менее, теплая погода в регионе сохранится - воздух прогреется до +20..+23°.
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