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Общество

Специалисты сообщают о IV классе пожароопасности лесов в Нижегородской области

20 мая 2021 11:52  [125] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Специалисты сообщают о IV классе пожароопасности лесов в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по НИжегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 21 по 25 мая в большинстве районов Нижегородской области в лесопарковой зоне и в пригородах Нижнего Новгорода сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (IV класс).

В этой связи повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - пожаров.

"Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии
электропередач и связи", - сказано в сообщении.

В этой связи специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении в лесах региона.

Как сообщалось ранее, жара в +31° к концу недели сменится в Нижнем Новгороде на прохладу и дожди. Тем не менее, теплая погода в регионе сохранится - воздух прогреется до +20..+23°.

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Теги:
Лесные пожары
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