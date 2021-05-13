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Общество

Авиакомпании увеличивают число рейсов на маршруте Нижний Новгород - Санкт-Петербург

20 мая 2021 12:54  [36] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Авиакомпании увеличивают число рейсов на маршруте Нижний Новгород - Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Стригино (управляется УК "Аэропорты Регионов").

В частности, с 31 мая авиакомпания "Россия" планирует приступить к выполнению прямых регулярных рейсов в Северную столицу на воздушных судах Sukhoi Superjet. Рейсы будут выполняться ежедневно с вылетом из Нижнего Новгорода в 13:25.

Кроме того, с начала лета авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) увеличивает частоту вечерних рейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с двух до четырех в неделю. В настоящее время Nordwind осуществляет перелеты из Стригино в Санкт-Петербург каждый день по утрам и вечером по пятницам и воскресеньям. Теперь с 3 июня вечерние рейсы по четвергам и субботам. Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 190.

Таким образом, с 3 июня число рейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург в отдельные дни недели увеличится до трех в сутки.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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