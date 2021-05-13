Дума Дзержинска рассмотрит вопрос смены полномочий председателя на непостоянную основу Политика

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева выступила с инициативой об изменении своих полномочий с постоянной на непостоянную основу. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Соответствующее заявление Виктория Николаева направила в городскую Думу 13 мая.

Проект решения по данному вопросу был рассмотрен на очередном заседании комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике под председательством Ивана Трофимова.

Проект решения предполагает смену полномочий председателя Думы с 1 июня 2021 года. То есть, Виктория Николаева будет возглавлять представительный орган власти на непостоянной основе без заработной платы.

Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься коллегиально депутатским корпусом на ближайшем заседании Думы 27 мая.