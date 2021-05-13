Сообщение о бомбе в ТРЦ РИО в Нижнем Новгороде оказалось ложным Происшествия

ТРЦ РИО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сообщение о бомбе в ТРЦ РИО в Нижнем Новгороде оказалось ложным. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники силового ведомства проверили здание. В ходе проверки они не нашли предполагаемое взрывное устройство.

Всего было эвакуировано более 1000 человек.

Напомним, что сообщение о взрывном устройстве поступило в региональное МЧС сегодня в 10:21.