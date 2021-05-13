Новая дорога и автобусы, строительство ФОКа: комитеты Думы Дзержинска рассмотрели отчет главы города Политика

Дзержинск Фото: wikimapia.org

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Комитеты Думы Дзержинска рассмотрели отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Как отмечается в отчете, приоритетной задачей администрации города в 2020 году являлось участие в национальных проектах. Дзержинску удалось реализовать четыре национальных проекта: "Образование", "Культура", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги", а также национальная программа "Цифровая экономика".

Помимо подробной информации по итогам предыдущего года, отчет включает задачи на текущий, 2021 год. Среди них можно отметить проектирование автодороги к Шуховской башне и газификацию поселка Пыра, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе стадиона "Пионер" в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни" и спортивных площадок на базе муниципальных учреждений спорта, развитие секции "Парусный спорт", обновление автобусного парка МУП "Экспресс" в рамках лизингового договора (10 единиц автобусов среднего класса), запуск нового троллейбусного маршрута №1 "Троллейбусное депо – вокзал", благоустройство площади Привокзальной и многое другое.

"В рамках заседания нашего комитета у депутатов вопросов к отчету не возникло. По моему мнению, это связано с тем, что администрация выполняет как текущую работу, так и сверхзадачи – в первую очередь, вовлечение города в новые проекты. В любой сфере деятельности видно реальное развитие. Мы можем наблюдать это не только на бумаге в качестве количественных значений, но и видим на улицах нашего города", - прокомментировал председатель профильного комитета Иван Трофимов.

На ближайшем заседании Думы депутаты будут принимать решение по отчету главы города за 2020 год без оценки, так как период исполнения полномочий руководителя Дзержинска в прошлом году составил менее 12 месяцев - Иван Носков избран 7 декабря 2020 года.