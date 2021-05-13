Крупнейший образовательный онлайн-марафон "Новое знание" стартовал в России Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Крупнейший образовательный онлайн-марафон "Новое знание" стартовал в России. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, просветительский марафон проходит с 20 по 22 мая в 8 города страны - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте. Таким образом, каждый желающий может принять участие в марафоне и получить новые знания.

Отмечается, что каждый город страны представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. Запланировано проведение более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы.

Так, 20 мая в 15:00 пройдет дискуссия: "Венчурное инвестирование. Как стартапам заявить о себе?", на 16:00 запланирован открытый диалог журналиста Владимира Познера. В 17:15 начнется дискуссия: "Медиа. Как меняется сфера потребления и производства контента" с участием гендиректора "СТС Медиа" Вячеславом Муруговым и председателем правления "Союзмультфильма" Юлианой Слащевой. В 18:30 начнется мастер-класс кинорежиссёра Тимура Бекмамбетова "Как снимать новаторское кино?". В 20:00 российский биолог, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская прочтет лекцию "Образование в XXI веке: взгляд из когнитивной науки".