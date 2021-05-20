Нижегородский этап марафона "Новое знание" запланирован на 22 мая Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский этап марафона "Новое знание" запланирован на 22 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, программа марафона будет посвящена индустрии и промышленности: гостям расскажут о прорывных технологиях в области атомной индустрии, новых областях научных знаний в сфере освоения космоса, промышленном дизайне, Big Data и актуальных темах развития экосистем.

В нижегородском этапе марафона примут участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, директор Центра Big Data ПАО "МТС" Виктор Кантор, промышленный дизайнер, директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков, исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко, вице-президент "Сбера" Александр Белокопытов и многие другие.

Ранее сообщалось, что крупнейший образовательный онлайн-марафон "Новое знание" проходит в стране с 20 по 22 мая.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте. В общей сложности запланировано проведение более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.