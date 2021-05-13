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Бизнес

Евгений Люлин озвучил планы по возрождению "Дзержинскхимрегиона"

20 мая 2021 14:48  [269] Бизнес

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 19 мая провел совещание с руководителями промышленных предприятий Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В ходе встречи участники обсудили аспекты взаимодействия объединения промышленников и предпринимателей Дзержинска ("Ассоциации "Дзержинскхимрегион"") и Совета директоров при главе города.

Также участники ознакомились со стратегией развития "Ассоциации "Дзержинскхимрегион" до 2030 года. Ассоциация занимается рассмотрением проблем, существующих в промышленности на сегодняшний день.

По завершении презентации состоялась дискуссия, в ходе которой руководители промышленных предприятий города обменялись мнениями с представителями органов власти о перспективах совместной работы.

"Мы затронули много вопросов, а вместе с тем – перспектив в развитии промышленности Дзержинска. Твердо решили возродить в полном объеме "Дзержинскхимрегион", в ходе заседаний которого промышленники обсуждают насущные проблемы своих предприятий, и проблемы города. Договорились встречаться на регулярной основе, формировать повестку на основе интересов промышленников и предпринимателей Дзержинска и вместе работать на благо города и области. Одно из ближайших совещаний будет посвящено вопросу подготовки кадров для предприятий учебными заведениями", - рассказал Евгений Люлин.

"Новые реалии экономики диктуют свои условия – появляется необходимость применения новых принципов взаимодействия при формировании конкурентных отношений, сложных межотраслевых кооперационных связей на региональном уровне. Это делать гораздо проще, работая в формате Ассоциации. За истекшие три месяца "Дзержинскхимрегион" провёл переговоры с большим количеством федеральных округов, обеспечив возможность продвижения продукции и услуг предприятий Дзержинска на рынки этих регионов", - добавил президент ассоциации "Дзержинскхимрегион" Дмитрий Огородцев.

СПРАВКА:
Ассоциация "Дзержинскхимрегион" изначально была создана как одноименное производственное объединение, основанное по решению министерства химической промышленности СССР в 1987 году. Она была преобразована несколько раз и включала в свой состав различные промышленные предприятия города Дзержинска. В настоящий момент в ассоциацию так же входят предприниматели города химиков. Действующим президентом "Дзержинскхимрегиона" является Дмитрий Огородцев, генеральный директор ООО "ОКАПОЛ".

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Теги:
Дзержинск Законодательное собрание Промышленность
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