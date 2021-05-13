ЗС НО инициировало изменения в ФЗ о земельных участках, арендованных банкротами Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области выступило инициатором изменений в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Об этом сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Такую информацию он озвучил по итогам заседания комиссии Совета законодателей РФ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, где парламентарий принимал участие.

"Повестка заседания была очень обширной. Сейчас самый разгар весенних полевых работ, поэтому детально обсудили тему, связанную с обеспечением работы агропромышленной отрасли. Кроме того, подробно остановились на мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в АПК, федеральной помощи региональным проектам реабилитации водных объектов", - поделился Евгений Люлин.

"В ближайшее время на Совете законодателей будет рассмотрена инициатива Законодательного собрания Нижегородской области по изменению федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Законопроект призван помочь быстрее ввести в оборот земельные участки, которые принадлежат банкротам на праве аренды или собственности", - рассказал председатель ЗС НО.

"В настоящее время суды по заявлениям кредиторов накладывают на землю обеспечительные меры – запрещают совершение регистрационных действий, в том числе, связанных с переходом права аренды. Поэтому собственники земли не имеют возможности расторгнуть договор аренды с банкротом и передать земельный участок новому арендатору", - пояснил парламентарий.

"Процедура конкурсного производства может длиться годами, как это происходит в Пильнинском районе. В результате земли зарастают лесом, и, чтобы ввести их обратно в оборот, нужно вложить огромные средства", - добавил председатель регионального парламента.

"Наша инициатива будет рассмотрена Советом законодателей в 4 квартале 2021 года. Надеемся на поддержку на федеральном уровне, чтобы существующие проблемы были в оперативном порядке решены. Земля – один из самых ценных ресурсов, обращаться с которым нужно максимально бережно", - подытожил Евгений Люлин.