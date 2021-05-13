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Общество

Месячник по благоустройству в Нижегородской области продлен до 1 июня

20 мая 2021 15:59  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Месячник по благоустройству в Нижегородской области продлен до 1 июня. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, такое поручение региональным операторам и муниципалитетам дал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Он заметил, что в рамках месячника вывезено 32 тысячи кубометров мусора. Объемы ТКО с начала месячника выросли в два раза.

"В ежедневном порядке сотрудники надзорных отделов докладывают мне о результатах мониторинга ситуации на контейнерных площадках всего региона. Ранее я давал поручение региональным операторам совместно с муниципалитетами привести места скопления отходов в порядок совместными силами. Выполнение данного поручения проверю лично совместно с ГЖИ и природоохранной прокуратурой. Согласно отчету ведомств отходообразование в связи с месячником увеличилось, именно поэтому я дал поручение продлить сроки уборки. Нужно понимать, что слаженная работа всех ответственных ведомств прямо связана с целевыми показателями национального проекта "Экология", - отметил Денис Егоров.

По итогам совещания регоператорам дано поручение при вывозе отходов обратить особое внимание на соблюдение санитарных норм, увеличить частоту выездов и количество единиц техники, задействованной в этом процессе.

Муниципалитеты, в свою очередь, должны привести в порядок территорию контейнерных площадок.

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Теги:
Благоустройство Мусор
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