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Бизнес

"Очень важно, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации, как "ГАЗель NN", - Глеб Никитин

20 мая 2021 16:33  [130] Бизнес

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал начало серийного производства "ГАЗель NN" на Горьковском автозаводе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым приняли 20 мая приняли участие в пуске серийного производства первых автомобилей "Группы ГАЗ" на новой платформе – "ГАЗель NN".

Специалисты компании посвятили старт производства 800-летию Нижнего Новгорода.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров заявил, что пуск производства - очень важное и торжественное событие не только для коллектива завода и для нижегородцев, но и для всей автомобильной отрасли.

"Горьковский автомобильный завод – это история Нижнего Новгорода, Приволжского федерального округа и нашей страны. Славная история, которую создавали многие поколения заводчан", - сказал он.

Игорь Комаров отметил, что автопром играет особую роль для Приволжского федерального округа, где сосредоточены почти все крупнейшие российские автопроизводители, и Горьковский автомобильный завод всегда показывал пример обновления и движения вперед.

"Большое внимание уделяется поддержке Горьковского автозавода президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, федеральными органами власти и руководством Нижегородской области. Очень приятно, что именно в год 800-летия Нижнего Новгорода начался выпуск новой современной и востребованной на рынке модели автомобиля "ГАЗель NN", - добавил полномочный представитель президента в ПФО.

"Мы уже привыкли к тому, что ГАЗ радует нас производственными успехами, новыми продуктами и инновациями в производственной сфере. "Группа ГАЗ" - лидер различных программ, в частности, по повышению производительности труда, оптимизации производства, инновационным, научно-исследовательским конструкторским разработкам, импортозамещению. И, безусловно, это один из лидеров промышленности, флагман для Нижегородской области", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что пуск нового производства – по-настоящему знаковое событие.

"ГАЗель NN" - не просто продукт, это платформа, которая определит конкурентоспособность компании и всей российской автомобильной промышленности. Очень важно и приятно, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации. Новая модель автомобиля предполагает переход от аналоговой системы управления на "цифру": это соответствует мировой повестке и национальному проекту "Цифровая экономика", - отметил Глеб Никитин.

Инженеры предприятия модернизировали более 50 компонентов транспортного средства, однако основной отличительной чертой новой линейки стал переход на цифровое – компьютеризированное – управление системами автомобиля.

"Старт производства на ГАЗе проходит в рамках мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода. Это подтверждает: юбилей – не просто праздник, а начало изменения облика города, совершенно конкретные дела, которые выражаются в появлении таких современных продуктов. Нынешнее событие дает уверенность в будущем нижегородцам, которые трудятся на предприятии. Искренне поздравляю руководство ГАЗа, всех инженеров, мастеров участков, всех, кто будет собирать эту модель, и желаю продолжать профессиональное развитие и создание новых автомобилей", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как пояснил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, "ГАЗель NN" – это платформа, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта массой от 2,5 до 4,6 тонны с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Автомобиль рассчитан как на российский, так и на экспортные рынки.

"Мы начинаем процесс перехода к "цифре", который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей марки "ГАЗ". Универсальность, масштабируемость, цифровизация – три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня", - пояснил Вадим Сорокин.

В "ГАЗели NN" установлена новая шестиступенчатая коробка передач, тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA). Автомобиль спроектирован с расчетом на подключение камер и датчиков, что позволяет внедрить интеллектуальные системы активной помощи водителю (ADAS). Также у "ГАЗели NN" полностью новый интерьер кабины.

Автор фото - Александр Воложанин

 

 

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Теги:
Автопром Глеб Никитин Группа ГАЗ
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