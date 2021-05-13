Депутаты комитета ЗС НО обсудили изменения в бюджет области на 2021 год Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 20 мая обсудили изменения в региональный бюджет на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

С докладом перед депутатами выступила министр финансов региона Ольга Сулима.

Она рассказала, что поступления из федерального бюджета увеличатся на 39,8 млн рублей. Эти средства будут направлены в том числе на возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного масла и белого сахара в организации розничной торговли (37,4 млн рублей), а также на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (416,1 тысяч рублей).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о других планируемых бюджетных затратах.

"Продолжаем выплачивать субсидии предприятиям, пострадавшим в 2020 году из-за последствий пандемии. Более 451 млн рублей мы планируем дополнительно выделить муниципалитетам на возмещение затрат организациям по оплате труда и коммунальных услуг, а также на поддержку самозанятых. С начала пандемии на эти цели из регионального бюджета было направлено около 2 млрд рублей, поддержку получило уже более 3,5 тысячи предпринимателей и самозанятых граждан. Кроме того, более 68,2 млн рублей планируется дополнительно направить на обеспечение функционирования пяти мобильных лечебно-диагностических комплексов – "Поездов здоровья". Благодаря этому проекту медицина в небольших населенных пунктах становится доступнее и качественнее, что соответствует одной из главных задач национального проекта "Здравоохранение", который был утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина", - пояснил Глеб Никитин.

Дополнительные средства из областного бюджета также будут направлены и на текущее содержание новых объектов (64,5 млн рублей). В их числе построенные в рамках нацпроекта "Спорт - норма жизни" ФОК в г. Ветлуга, зал для художественной гимнастики в Заволжье, ледовый дворец в р.п. Ковернино.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят:

- доходы: 206 млрд рублей

- расходы: 229,5 млрд рублей

- дефицит: 23,5 млрд рублей

"Увеличение дефицита связано с направлением на расходы тех остатков средств, которые сложились на 1 января 2021 года. В данном случае оно не приведет к увеличению объема государственного долга. Кроме того, не меняются параметры областного бюджета на 2022 и 2023 годы", - заключил председатель комитета Александр Шаронов.