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"Французские предприятия проявляют большой интерес к Нижегородской области", - Михаил Макаров

20 мая 2021 19:08  [235] Бизнес

Торговый представитель России во Франции Михаил Макаров рассказал о привлекательности Нижегородской области для французских инвесторов.

Круглый стол по вопросам развития экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества с Французской Республикой состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии, которое прошло в формате онлайн, приняли участие более 30 нижегородских и французских компаний.

Организатором круглого стола "Франция. Фокус на регион: Нижегородская область" выступила Корпорация развития Нижегородской области совместно с французским деловым клубом "Новые горизонты".

Участники рассказали о деятельности компаний и о направлениях, по которым им было бы интересно найти зарубежных партнеров.

"По итогам 2020 года товарооборот Франции и России вырос почти в 2 раза. Причем значительную долю экспорта во Францию занимают именно несырьевые, неэнергетические товары. Французские предприятия проявляют большой интерес к Нижегородской области, которая является одним из наиболее экономически развитых регионов России. Сегодняшняя конференция позволила представителям нижегородского и французского бизнеса получить понимание об интересах каждой стороны", - рассказал в ходе круглого стола торговый представитель России во Франции Михаил Макаров.

Одним из выступающих во время мероприятия стал генеральный директор французской компании "А.Раймонд РУС" Хьюг Пьер-Луи Анри Лоран. Эта компания в 2015 году открыла в Дзержинске завод по производству крепежных элементов. Господин Лоран рассказал о преимуществах Нижегородского региона для французских инвесторов с точки зрения логистики, кадрового потенциала и компетенций, которые стали решающими при выборе места размещения предприятия.

"Нижегородская область заинтересована как в привлечении инвесторов в регион, так и в экспорте нашего опыта, компетенций и технологий во Французскую Республику. Основная задача мероприятия – поиск сфер, точек контактов для развития дальнейшего сотрудничества двух государств, поэтому в ходе конференции мы постарались охватить по максимуму самые разные направления - от промышленности и внедрения инноваций до туристической отрасли", - резюмировал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

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Теги:
Инвестиции Международное сотрудничество
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