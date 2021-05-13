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Общество

Правомерность свободной аренды электросамокатов обсудят в Нижнем Новгороде

20 мая 2021 19:21  [109] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты думы Нижнего Новгорода хотят обратиться в ГИБДД с просьбой разъяснить, насколько правомерна свободная аренда электросамокатов на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

"Сейчас непонятно, является ли прокат самокатов транспортной услугой, в этом случае на них нельзя передвигаться по тротуарам и в общественных местах. Если самокаты – это развлечение, то для передвижения на них должны быть выделены специально оборудованные места", – пояснил инициатор вопроса, депутат Юрий Ерофеев в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике.

По информации депутата, в минувшие выходные на территории Сормовского парка мужчина на электросамокате, взятом в прокат, сбил ребенка, которому потребовалась медицинская помощь.

Члены постоянной комиссии также отметили, что самокатами зачастую пользуются несовершеннолетние, хотя в правилах эксплуатации указано, что пользователем услуги не может быть человек младше 18 лет.

"Очень популярно стало пользоваться самокатами, которые сейчас находятся в открытом доступе. Депутаты обеспокоены, что зачастую самокаты эксплуатируются несовершеннолетними. Кроме того, прокат организован на территориях детских спортивных и образовательных учреждений. Комиссия по соцполитике обсудит этот вопрос с представителями Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также передаст для обсуждения коллегам из комиссии по транспорту и дорожному хозяйству", – подвел итоги заседания заместитель председателя постоянной комиссии Владимир Поддымников-Гордеев.

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Теги:
ГИБДД Городская дума Транспорт
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