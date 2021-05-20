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Общество

Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

20 мая 2021 21:10  [132] Общество

Фото: Организаторы

Более 5 млн просмотров набрали в первый день онлайн-трансляции марафона "Новое Знание". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

"За первый день работы количество просмотров превысило 5 млн", - говорится в сообщении.

В день открытия марафона "Новое Знание" перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

Трехдневный марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

В числе зарегистрированных участников марафона свыше 3 тысяч человек.

ТАСС напоминает, что 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе. Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

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