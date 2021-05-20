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Общество

Более 60 нерегулируемых пешеходных переходов обустроят в Нижегородской области в этом году

21 мая 2021 09:11  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 60 нерегулируемых пешеходных переходов обустроят в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Согласно информации, работы на территории Ардатовского, Балахнинского, Большеболдинского районов, городского округа город Бор, Варнавинского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Краснобаковского, Кстовского, Лысковского, Лукояновского, Починковского районов, городского округа Первомайск, Сергачского, Сеченовского, Тоншаевского, Шарангского районов и городского округа Шахунья будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

Всего необходимо будет обустроить 62 пешеходных перехода. Общий объем финансирования - 45 млн рублей.

Подрядным организациям предстоит выполнить работы по установке дорожных знаков "пешеходный переход", нанести горизонтальную разметку, установить металлическое ограждение, а также мигающие желтым светофоры, которые предупредят водителей о приближении к пешеходному переходу. Пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений оборудуют искусственной дорожной неровностью и знаками ограничения скорости.

На подъезде к г. Бору со стороны автодороги Неклюдово – Макарьево будут дополнительно установлены Г-образные опоры с предупреждающими знаками.

Всего с 2015 года в соответствии с новыми национальными стандартами в Нижегородской области обустроен 4 031 пешеходный переход.

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