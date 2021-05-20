Форум "Производительность 360" пройдет в Нижегородской области в июне Бизнес

Форум "Производительность 360" пройдет в Нижегородской области 15-16 июня. Об этом сообщили в правительстве региона.

По словам главы региона Глеба Никитина, на форуме руководители предприятий-участников национального проекта "Производительность труда", представители экспертного сообщества, государственной власти и бизнеса обсудят актуальные вопросы повышения эффективности бизнеса.

"Форум проводится в нашем регионе уже в третий раз. В прошлый раз на мероприятии собралось около 600 участников, теперь ожидаем, что форум станет еще более масштабным. Важно, что мероприятие организовано в Нижегородской области, так как именно нижегородские компании являются самыми активными участниками нацпроекта в стране. При плановом показателе на 2021 год в 98 предприятий-участников нацпроекта реальные результаты почти в полтора раза выше – более 140 компаний. Такие мероприятия позволяют обмениваться практиками и синхронизировать усилия по развитию экономики в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина", - отметил Глеб Никитин.

Форум "Производительность 360" организуют министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда при поддержке правительства Нижегородской области.

Подать заявку на участие в форуме "Производительность 360", а также узнать подробности о мероприятии можно на сайте. Регистрация открыта до 1 июня 2021 года.