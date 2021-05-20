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Политика

Делегация ЗС НО принимает участие в форуме бережливых технологий "Lean Персона"

21 мая 2021 11:26  [54] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Делегация Заксобрания Нижегородской области принимает участие в межрегиональном форуме бережливых технологий "Lean Персона". Об этом сообщили в парламенте.

Согласно информации, в работе форума участвует более 250 представителей федеральных министерств и ведомств, делегаций субъектов РФ, экспертов в области бережливого управления из 26 регионов страны.

"Нижегородская область еще три года назад включилась в работу над реализацией проекта "Эффективный регион". Тогда на базе проектного офиса вместе с госкорпорацией "Росатом" мы работали по ключевым направлениям – здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, строительству, социальной защите, государственному и муниципальному управлению. По итогам работы было запущено более 3 тысяч проектов, но это не предел – всегда есть, над чем работать. Поэтому сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обменяться бережливыми практиками и сделать нашу деятельность еще более эффективной", - отметил председатель экспертной комиссии по проверке качества образца технологии бережливого управления, руководитель аппарата Заксобрания Нижегородской области Максим Ребров.

Первый день форума был посвящен ознакомлению с фабриками процессов на белгородских предприятиях и организациях, а также экскурсиям по инжиниринговому и промышленному потокам в Белгородской областной Думе.

Делегация Заксобрания приняла участие во встрече с председателем Белгородской областной Думы Ольгой Павловой. В ходе дискуссии участники обсудили теоретические и практические вопросы внедрения Lean-технологий на производстве, в бизнесе и органах госвласти.

В рамках форума была организована работа 6 секций, темами которых стали Lean-персона в бизнесе, образовании, государственном секторе, органах федеральной власти. Впервые на форуме были представлены бережливые практики в органах законодательной власти. Этому была посвящена одна из секций - "LeanДума", на которой спикер областной Думы Белгорода представила личный бережливый проект, посвящённый организации видеоприёмов граждан депутатами.

"С октября 2020 года ЗС НО внедряет принципы бережливого производства в деятельность парламентариев и аппарата, для чего сформировано несколько рабочих групп. В настоящее время мы находимся на стадии картирования, постановки проблем, выявления потерь. Благодаря участию в форуме у нас появился шанс узнать больше о том, как технология реализуется в других регионах. Это дает нам возможность усовершенствовать законодательный процесс, оптимизировать внутренний документооборот, процедуры материально-технического обеспечения, рассмотрения обращений граждан уже на базе нашего регионального парламента", - поделился депутат парламента Артем Баранов.

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Теги:
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