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Бизнес

УК "Открытие" стала обладателем премии Investfunds Awards в двух номинациях

21 мая 2021 11:40  [40] Бизнес

УК "Открытие" стала обладателем премии Investfunds Awards в двух номинациях. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, компания признана самой успешной в сегменте валютных стратегий, а ОПИФ "Открытие – Глобальные инвестиции" отмечен как лучший фонд смешанных инвестиций 2020 года. Церемония награждения состоялась 20 мая в рамках XII ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum в Санкт-Петербурге.

Победа УК "Открытие" в номинации "Управляющая компания года в сегменте валютных стратегий – 2020" подтверждает высокие результаты фондов для различных категорий инвесторов, ориентированных на глобальный рынок акций и облигаций – "Открытие – Лидеры инноваций", "Открытие – Еврооблигации" и "Открытие – Глобальные инвестиции".

ОПИФ "Открытие – Лидеры инноваций" за год вырос на 76,34%, а за три года занимает первое место по доходности среди всех фондов на российском рынке. Также в текущем году фонды с активами, номинированными в валюте, вошли в состав стратегий ИИС "Иностранные акции", "Сбалансированная USD" и "Иностранные облигации".

ОПИФ "Открытие – Глобальные инвестиции", победивший в номинации "Лучший ПИФ смешанных инвестиций – 2020", сохраняет первое место по доходности среди всех смешанных фондов с начала года, за год и за три года. По данным портала Investfunds, прирост доходности за три года составил 111,82%. В рамках инвестиционной стратегии средства размещаются в акции и ETF. В портфеле присутствуют как рискованные активы (акции развитых и развивающихся рынков), так и защитные (фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость).

"Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей деятельности. Сразу две награды ключевой для отрасли премии означают признание эффективности и высоких результатов нашей работы. Отдельную благодарность хотелось бы выразить организаторам премии и форума Investfunds, который дает участникам рынка отличную возможность для диалога по важнейшим для отрасли вопросам", - сказал генеральный директор УК "Открытие" Константин Федулинский.

"Особенно важен такой диалог сейчас, когда на фоне снижения доходности традиционных инструментов и появления новых возможностей на рынке акций институциональным инвесторам нужны надежные устойчивые партнеры в лице управляющих компаний. УК сегодня предлагают широкий спектр компетенций, высокий уровень экспертизы, информационную открытость, цифровизацию, а главное, рост и диверсификацию бизнеса. Уверен, что благодаря сотрудничеству с УК, институциональные инвесторы смогут выжить в эпоху низких ставок, сэкономить на расходах и, главное, повысить доходность своих инвестиций", - добавил он.

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций.

Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого онлайн. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.

"Investfunds Forum XII можно назвать съездом победителей. Прошлый год перевернул ту парадигму, в которой существовал рынок коллективных инвестиций, прежде всего потому, что в него наконец-то пошло много денег. В предыдущие годы представители управляющих компаний говорили, что их цель – выжить, балансировать вокруг точки безубыточности и ждать, что когда-то в светлом будущем это все-таки трансформируется в большой бизнес и большие деньги. И вот, наконец, в прошлом году ситуация изменилась. В этом году этот процесс продолжается. Он меняет мировосприятие отрасли: теперь здесь можно не просто выживать, но и зарабатывать и развиваться", - сказал генеральный директор и основатель группы компаний Cbonds Сергей Лялин.

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