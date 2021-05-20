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Общество

Пять нижегородцев поборются за победу во всероссийском конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"

21 мая 2021 12:02  [99] Общество

Пять нижегородцев поборются за победу во всероссийском конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций". Об этом сообщают организаторы конкурса.

Согласно информации, 20 мая в Москве состоялась торжественная церемония открытия очного этапа конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". За победу поборются 376 конкурсантов, которые показали наилучшие результаты дистанционного этапа и успешно прошли контрольное тестирование. В их числе – 5 участников из Нижегородской области.

По словам генерального директора АНО "Диалог" Алексея Гореславского, решение провести конкурс было обусловлено актуальным запросом на специалистов, владеющих современными навыками в сфере интернет-коммуникаций.

"Активный отклик участников показал, что у конкурса есть общеотраслевое значение. Здесь мы можем сформировать кадровый резерв не только для себя, но и для других компаний. Что очень кстати, потому что конкурс вызвал большой интерес серьезных работодателей и экспертного сообщества: некоторые сами выступили с инициативой к нам присоединиться. Для нас конкурс – возможность начать разговор с экспертным сообществом, обсудить накопившиеся вопросы и выработать совместные решения", – сказал он.

Руководитель нижегородского Центра управления регионом (ЦУР) Алексей Ушаков на конкурсе выступает старшим экспертом по оценке.

"Участники показывают высокий уровень компетенций и - главное – огромное желание работать в этой сфере, развиваться, получать новые знания. Их активность доказывает, что они будут востребованы вне зависимости от того, одержат ли победу в конкурсе. Познакомившись очно, участники уже создают региональные "цифровые"команды для сферы интернет-коммуникаций", – отметил Алексей Ушаков.

20 и 21 мая пройдет полуфинал, по итогам которого будут определены финалисты. Они 23 и 24 мая поборются за победу, а вечером 24 мая пройдет церемония награждения победителей и закрытие конкурса.

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