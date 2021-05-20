Памятник Андрею Сахарову открыли в Сарове Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Памятник академику АН СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 21 мая губернатор региона Глеб Никитин, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приняли участие в открытии памятника.

По словам главы региона, судьба Андрея Сахарова тесно связана с Нижегородской, а тогда Горьковской областью.

"Мне кажется важным, что мы открываем в Сарове памятник Андрею Дмитриевичу в день его 100-летия. Именно здесь работают его соратники, ученики, последователи, здесь находится ядерный и интеллектуальный центр нашей страны. Жизнь и деятельность, научные достижения Андрея Сахарова навсегда остались частью истории Саровской земли, нашего региона", - добавил Глеб Никитин.

Евгений Люлин в свою очередь сказал, что Андрей Сахаров сыграл решающую роль в создании советского термоядерного оружия.

"Современные ученые говорят, что Сахаров предвосхитил будущее, своими научными достижениями поставил себя в один ряд с великими физиками – Эйнштейном, Ландау, Таммом. Мы гордимся тем, что такой блистательный ученый, как Андрей Сахаров, трудился здесь, в Сарове, на нашей Нижегородской земле", - резюмировал он.

Напомним, что фестиваль имени Андрея Сахарова будет проходить в Нижнем Новгороде в течение двух недель - с 21 мая по 3 июня. На фестивале ожидается свыше 15 премьер.