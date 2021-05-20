Нижегородский филиал "Т Плюс" вложит более 2,8 млрд рублей в теплоснабжение Общество

Андрей Вагнер Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" вложит более 2,8 млрд рублей в теплоснабжение. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Вагнер.

По его словам, в общей сложности в 2021 году компания вложит около 33 млрд рублей, против 24,7 млрд в 2020 году.

Большую часть средств планируется направить в модернизацию теплосетевого комплекса, где в этом году будет проведена масштабная замена порядка 640 км трубопроводов, что почти на 200 км превышает объем 2020 года.

Практически все работы будут выполнены с минимальным отключением горячей воды, которое не превысит 7 дней и потребуется только для переключения домов на временную схему ГВС. На генерирующем оборудовании станций намечено 160 капитальных и средних ремонтов.

Общий объем ремонтной и инвестиционной программы Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" в 2021 году составит более 2,8 млрд рублей без НДС, что на 1 млрд рублей больше, чем в 2020 году. При этом филиалу на подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону дополнительно выделено свыше 0,4 млрд рублей. Благодаря этому плановые объемы замены трубопроводов тепловых сетей в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе увеличены вдвое и составят 17,5 км.

Увеличение финансирования модернизации во многом стало возможным благодаря переходу городов работы "Т Плюс" на новую модель рынка тепла. Сейчас решением правительства к ней отнесены 11 территорий, суммарный объем инвестиций за 10 лет в их тепловую инфраструктуру составит порядка 70 млрд рублей. Еще 6 муниципалитетов могут быть отнесены к ценовой зоне до конца текущего года, в том числе Дзержинск.

Важным направлением для компании остается цифровизация всех направлений бизнеса "Т Плюс", куда до 2024 года планируется вложить 42 млрд рублей.

"Наши инвестиции – серьезный вклад и в экономическую стабильность регионов, и создание комфортной среды для их жителей. За последние несколько лет мы серьезно нарастили средства и продолжим увеличивать их за счет перехода к ценовым зонам и реализации концессионных соглашений", - подчеркнул Андрей Вагнер.

Проблемным вопросом на сегодняшний день остаются долги всех категорий потребителей за тепловую энергию. На начало апреля задолженность за тепло превысила 60,5 млрд рублей. Большая часть этой суммы числится за населением – 21,6 млрд рублей и управляющими организациями – 22,6 млрд рублей.