Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 27 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 27 районах Нижегородской области. Об этом 21 мая сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 116 672 жителям, из которых 50 777 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 895 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 55 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 382 жителей (9 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 702 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 7 жителей), Советский (7 178, +5 заболевших), Московский (5 401, еще 4 заболевших), Сормовский (5 279, еще 10 инфицированных), Канавинский (5 269, +16 человек), Приокский (3 903, +1 заболевший) и Нижегородский (3 663, за сутки - на 3 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 591 заболевших жителей), Бор (5 759), Павловский (2 996), Балахнинский (2 966), Выксунский (2 969), Городецкий (2 632), Богородский (2 620) и Шахунский (2 037).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.