Евгений Люлин наградил сотрудников арзамасского завода "Старт", отмечающего 30-летие Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 21 мая председатель принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию ООО "Арзамасский литейно-механический завод "Старт".

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, перед началом торжественного мероприятия для гостей провели экскурсию по заводу. Сегодня это современное промышленное предприятие, занимающееся литьём цветных металлов под давлением (латунь, цинк, алюминий, бронза), а также производствам пластмасс, мехообработкой и сборкой готовых изделий. Основное направление деятельности — это производство полного цикла изготовления деталей и узлов для предприятий автопрома и нефтегазовой отрасли России.

В ходе торжественной части Евгений Люлин поздравил руководство и коллектив завода, а также вручил Благодарственные письма Законодательного собрания лучшим сотрудникам и коллективу предприятия за многолетний добросовестный труд.

"Все мы помним начало 90-х годов. Это было непростое время. Тем удивительнее, что именно тогда в Арзамасе было создано предприятие, со временем превратившееся в мощное, современное производство, продукция которого сегодня востребована по всей стране. Постоянное совершенствование, желание работать лучше и эффективнее помогают заводу успешно двигаться вперед, покорять новые производственные высоты. Сейчас завод "Старт" – это более двухсот человек, которые уверенно смотрят в будущее, обеспечивают свои семьи, имеют возможность профессионального роста. Уверен, что мудрое руководство, профессионализм и ответственность каждого работника на своём рабочем месте являются надёжным залогом стабильной беспроблемной работы в будущем!", - сказал Евгений Люлин.