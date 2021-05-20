Долг за отопление и горячую воду потребителей Дзержинска и Кстова превысил 800 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба компании

Долг за отопление и горячую воду потребителей Дзержинска и Кстова превысил 800 млн рублей. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, из суммы в 800 млн рублей долги населения составляют 665 млн рублей.

"Ситуация с задолженностью за отопление, горячую воду и тепловую энергию продолжает оставаться очень сложной. Поэтому мы активно работаем с неплательщиками, напоминая им о необходимости погасить долг до суда. Проводим личные и автоматические обзвоны по телефону, направляем смс-сообщения, информационные письма. Если оплата не поступает, то направляем документы для принудительного взыскания", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В отношении должников-физических лиц выносится судебный приказ. Документ сразу направляется в банки, Пенсионный фонд, работодателю. Если долг так и остается неоплаченным, то – в службу судебных приставов. И в этом случае недобросовестный гражданин по решению суда обязан оплатить еще пени за просрочку платежа, государственную пошлину и исполнительский сбор ССП. За период с 1 января 2020 года по 1 мая 2021 года в суд было подано 24 тысячи заявлений на сумму порядка 480 млн рублей.

Особое внимание компания уделяет работе с исполнителями коммунальных услуг: управляющими компаниями (УК), товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами Дзержинска и Кстово. Просроченная задолженность ТСЖ, УК и ЖСК превысила 40 млн рублей.

Отмечены случаи, когда недобросовестные руководители этих компаний, собирая с жильцов деньги за отопление и горячую воду, оплачивают услуги ресурсоснабжающей организации с большим опозданием или вовсе не платят. Тем самым они нарушают права жителей и условия договора теплоснабжения. Злостными должниками среди данной категории потребителей являются в г.Дзержинск - ТСН "Октябрьский-76,78,80", ТСЖ № 8 "Дружба", ООО "ДУК", ООО "ЭЖС"; в г.Кстово - ООО "ГУД".

Задолженность потребителей за тепловую энергию является проблемным вопросом для всех компаний Группы "Т Плюс". На начало апреля долг за тепло превысил 60,5 млрд рублей. Большая часть этой суммы числится за населением – 21,6 млрд рублей и управляющими организациями – 22,6 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции генеральным директором Группы "Т Плюс" Андреем Вагнером.

В Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" разработан целый комплекс сервисов, которые помогают клиентам своевременно оплачивать потребленные услуги и не копить долги. Для юридических лиц работает личный кабинет на сайте компании и в мобильном приложении.

Здесь можно платить без комиссии, передавать показания, получать счета-фактуры и т.д. Физические лица на сайте ЕРКЦ в личном кабинете также могут оплачивать квитанции, контролировать баланс лицевого счета и даже зарегистрировать счетчик горячей воды и отопления онлайн.

В ходе общения с журналистами директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" затронул тему начисления платы за отопление. В настоящее время на уровне правительства Нижегородской области активно обсуждается вопрос о выставлении платы за тепло только в месяцы отопительного периода на основании фактических показаний общедомового прибора учета.

Сейчас граждане оплачивают тепло по среднемесячному потреблению за предыдущий год, для этого ежегодно в первом квартале года, следующего за расчётным, производится корректировка размера платы за отопление.

"Данная корректировка – большая проблема как для ресурсоснабжающих организаций, так и для наших клиентов: с учетом погодного фактора она может быть как отрицательной, так и положительной. Ее величину практически невозможно самостоятельно проверить. Все это порождает большое количество обращений граждан в наш адрес. По итогам 2021 года ситуация с годовой корректировкой может оказаться напряженной", - сказал Александр Бобров.

"Температура наружного воздуха в январе – апреле 2021 года была значительно ниже аналогичных месяцев 2020 года, а отопительный сезон закончился поздно – почти в середине мая. В результате для большинства жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района корректировка за отопление окажется положительной. Поэтому мы поддерживаем инициативу правительства области. Надеемся, что уже с отопительного периода 2022-2023г.г. область перейдет на более справедливый и понятный жителям порядок определения платы за отопление", - резюмировал он.