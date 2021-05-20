Ректор ННГУ им. Лобачевского получала самую высокую зарплату в 2020 году Общество

Фото: с сайта ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ректор ННГУ им. Лобачевского Елена Загайнова получала самую высокую зарплату среди руководителей вузов Нижнего Новгорода в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в разделе "Противодействие коррупции" на сайтах образовательных учреждений. Отметим, что речь идет о вузах, которые уже опубликовали данные сведения.

Согласно информации, в минувшем года она в среднем ежемесячно получала 392,008 тысяч рублей.

Зарплата и.о. ректора НГПУ им. Козьмы Минина Виктора Сдобнякова за месяц работы в должности составила 316,9 тысяч рублей.

Средне-месячная заработная плата ректора НГТУ им. Алексеева Сергея Дмитриева зарегистрирована в размере 313,5 тысяч рублей.

Также известно, что ректор НГЛУ им. Добролюбова Жанна Никонова получала в 2020 году 260,5 тысяч рублей в месяц, а ректор ННГАСУ Андрей Лапшин - 249,5 тысяч рублей.