Нижегородский водоканал определил лучшие бригады аварийно-восстановительных участков Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал определил лучшие бригады аварийно-восстановительных участков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что соревновательный элемент среди сотрудников Водоканала начали применять в рамках внедрения бережливого производства полтора года назад. В борьбу бригад за звание лучшей включились все участки, как водопроводные, так и канализационные, на каждом из которых - от 4 до 8 бригад аварийно-восстановительных работ. На итоговое место в соревновании влияют скорость, объемы и качество выполненных работ.

За время проведения соревнования на участках появились свои рекордсмены. Так бригада мастера Андрея Юрьевича Орлеанского уже четыре раза становилась победителем Сормовского водопроводного участка.

"В таком составе они работают очень давно, поэтому действуют слаженно, благодаря чему качество и скорость выполнения работ всегда на высоте. В прошлом месяце они меняли запорную арматуру на трубопроводах большого диаметра, проводили капитальный ремонт водопроводов и привлекались к устранению аварийных ситуаций", - рассказал начальник участка Денис Воробьев.

По итогам месяца победителям выплачивается премия, так как соревнования способствуют повышению эффективности и производительности труда, рациональному расходованию ресурсов, сокращению сроков ремонта.

"Нашей задачей является обслуживание водопроводных сетей Сормовского и Московского районов города. Конечно, приходится работать в любую погоду, в любых условиях, но мы понимаем, что от нас зависит наличие в домах нижегородцев воды, соответственно, прикладываем максимум усилий для того, чтобы жители не испытывали неудобств", - пояснил Андрей Орлеанский.