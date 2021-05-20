Трехлетнему ребенку оторвало часть фаланги пальца в детском саду Нижнего Новгорода Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трехлетнему мальчику оторвало часть фаланги пальца левой руки в детском саду №412 в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Согласно информации в группе в соцсети ВКонтакте, это произошло, когда другие дети якобы с силой захлопнули дверь, рядом с которой находился пострадавший ребенок.

мальчика доставили в детскую городскую клиническую больницу № 1.

"В связи с травмой фаланги пальца левой руки, проведена операция, палец сохранен. Состояние пациента удовлетворительное, его готовят к выписке. В плане повторная госпитализация на втором этапе оперативного лечения", - рассказали в минздраве.

В министерстве образования, науки и молодежной политики региона добавили, что по факту случившегося в детском саду проведена внеплановая проверка.

Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку по факту травмирования мальчика.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре региона.