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Общество

"Школа грамотного потребителя" провела для нижегородских учащихся уроки ЖКХ

21 мая 2021 16:57  [92] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Уроки ЖКХ в рамках проекта "Школа грамотного потребителя" (ШГП) партии "Единая Россия" состоялись в нижегородских образовательных учреждениях. Об этом сообщает НРО партии.

Занятия по коммунальной грамотности прошли в 780 школах, уроки посетили более 102 тысяч детей. Просветительская акция состоялась при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Методические материалы для уроков ЖКХ разработаны Нижегородским институтом развития образования по техническому заданию региональной рабочей группы партийного проекта.
На уроках активисты ШГП и педагоги рассказывают ученикам, что такое энергосбережение, каким образом формируется плата за ЖКУ, какие привычки и навыки в быту помогают сэкономить на платежах и сохранить природные ресурсы и, что делать при нарушении сроков и качества предоставления коммунальных услуг и содержания МКД.

"Во время таких уроков ребята с интересом овладевают практически полезной информацией, отвечают на вопросы и даже вносят свои предложения по снижению количества твердых коммунальных отходов в каждой семье, по вопросам экономии энергоресурсов. Дополнительные обсуждения продолжались иногда даже после урока. Традиционно в уроках ЖКХ мы используем обучающую онлайн-игру "ЖЭКа", по ней даже проводились чемпионаты. В этом году в части школ мы предложили компьютерную игру "Домовенок", разработанную нашими коллегами по проекту. Она имеет программируемый модуль, в который мы можем включать тарифы и цены, действующие в конкретной местности, что позволяет сделать эту игру максимально познавательной и практичной", - рассказал региональный координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя" Александр Рыжов.

Также "Школа грамотного потребителя" разработала и бесплатно распространяет полноценный электронный учебник "Азбука ЖКХ 2.0" - красочное и наглядное пособие, которое полезно и взрослым, и подросткам.

"Наша задача – воспитывать грамотных потребителей коммунальных услуг, чтобы они знали свои права и обязанности. Практика показывает, что базовые знания о том, как экономить коммунальные ресурсы, как осуществляются снятие и передача показаний квартирных счетчиков, как управляется многоквартирный дом, как безопасно пользоваться газом в быту, можно и нужно предоставлять смолоду. Например, даже некоторые взрослые не знают, что нельзя держать окна плотно закрытыми, когда горит газ на кухонной плите, что не будет работать вытяжка, и можно получить отравление продуктами горения газа. Бытовые привычки, навыки культуры прививаются с детства, поэтому уроки ЖКХ необходимы", - уверен Александр Рыжов.

Кроме того, к урокам ЖКХ присоединился социальный проект "Краски города", направленный на благоустройство многоквартирных домов и повышение правовой грамотности нижегородцев. Участники проекта объясняют школьникам, какие бывают формы управления домами, как жители принимают решения о содержании общего имущества и придомовой территории, в какие службы обращаться в различных ситуациях.

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Теги:
Единая Россия ЖКХ Образование
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