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Общество

Сотрудники АПЗ привезли приюту "Дом с хвостом" 100 кг корма

21 мая 2021 17:52  [64] Общество

Фото: АПЗ

Сотрудники АО "АПЗ" собрали и привезли в приют для животных "Дом с хвостом" 100 кг корма. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Акцию помощи бездомным животным объявили на заводе в феврале по инициативе Молодежного совета. Приборостроители активно откликнулись и принесли корма, средства первой необходимости, игрушки, крупы. В проходной предприятия установили ящик по сбору денежных средств. Собрали 15 тысяч рублей. Все это заводчане во главе с генеральным директором Андреем Капустиным и передали приюту в майские праздники.

"Дом с хвостом" появился в Арзамасе недавно. В декабре 2019-го инициативная группа волонтеров обратилась к мэру Александру Щелокову и депутату городской Думы Константину Аргентову с просьбой выделить территорию, где могли бы содержаться животные. Руководство города выделило участок на улице Лесной, дом 58.

"Территория была запущена, сплошной бурелом. Гаражные помещения требовали капитального ремонта. Мы с нуля возвели вольеры, заасфальтировали площадку. Все делали на пожертвования", – рассказала основатель приюта Анна Абрамова.

За 2020 год волонтерам приюта удалось найти дом 199 животным. В 2021-м 44 четвероногих тоже переданы в добрые руки.

Сегодня в приюте 94 обитателя: 51 собака и 43 кошки. В апреле подкинули 12 щенков. Пятерых малышей уже пристроили в добрые руки, остальные ждут своих хозяев. Пока щенки живут в вольере для выгула кошек. Последние не очень рады такому соседству, но деваться некуда, места для всех не хватает.

"Мы не можем забрать с улицы всех животных, у нас очередь. Нового постояльца берем только на место пристроенного в добрые руки. Иначе не справимся", – говорит Анна Абрамова.

Здесь ежедневно находятся пять волонтеров. Уже запасают дрова на зиму. Пиломатериал есть, его нужно только заготовить. На очереди ремонт потолка в помещении, где живут кошки. В выходные приходят гости, помогают гулять с собаками, готовить еду, убираться в вольерах.

"Таких благотворительных организаций у нас катастрофически не хватает. А проблема с бродячими животными была всегда. Волонтеры, которые здесь работают, большие молодцы. В приюте печное отопление, нет воды, а они поддерживают чистоту, порядок, делают все возможное, чтобы животные не голодали, лечат их",- рассказал Андрей Капустин.

"Рабочие руки здесь всегда нужны: напилить дров, что-то отремонтировать, помочь в уборке территории. Я с удивлением узнал, что любой желающий может прийти и погулять с собакой на поводке. Животные этого очень ждут", - добавил он.

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Теги:
АПЗ Благотворительность Животные
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