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Бизнес

Делегация ижевского завода микроэлектроники посетила АПЗ

21 мая 2021 18:29  [71] Бизнес

Фото: АПЗ

Делегация ООО "Завод микроэлектронных технологий" из Ижевска посетила АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина". Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Визит состоялся с целью ознакомления с мощностями предприятия и развития партнерских отношений.

Это ответный визит представителей Ижевска. В конце марта руководство АО "АПЗ" побывало на промышленных предприятиях Удмуртии, в том числе посетило АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", куда и входит ООО "ЗМТ".

"Мы сотрудничаем с Арзамасским приборостроительным заводом с 2015 года, выполняем по заказу ряд изделий микроэлектроники. Но здесь я впервые. Впечатления хорошие. Видно, что руководство вкладывает большие средства в развитие, внедряются современные технологии, проводится модернизация, ремонт помещений. Желаю дальнейшего развития и, конечно, увеличения заказов", - сказал директор ООО "ЗМТ" Марат Алексеев.

В ходе визита гости посетили музей истории АПЗ. Затем в сопровождении заместителя директора по производству – начальника СУП Андрея Захарова побывали на производственных площадках цехов №№16, 50, 53, 54, 56, 68.

"Я был на АПЗ пять лет назад. Завод заметно изменился за это время, сделан большой рывок вперед. Это радует. В стране не так много предприятий, выпускающих качественную продукцию, АПЗ – одно из них", - поделился впечатлениями главный конструктор ЗМТ Сергей Вершинин.

Для гостей из Ижевска была также организована экскурсия по Арзамасу.

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Теги:
АПЗ Арзамасский район Визиты
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