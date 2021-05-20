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Общество

ГУАД проверит качество укладки асфальта по нацпроекту на дороге Кстово-Вязовка

21 мая 2021 18:37  [67] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Лаборатория главного управления автомобильных дорог Нижегородской области взяла пробы асфальтобетона после тестовой укладки на дороге Кстово – Большое Мокрое – Вязовка в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

После того, как лаборатория подтвердит соответствие проб нормативным требованиям, подрядчик приступит к асфальтированию. Ремонт дороги проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Качество работы контролируется на всех этапах. Эта дорога соединяет автомобильную дорогу Нижний Новгород-Саратов с дорогой Кстово-Дальнее Константиново. Она играет важную роль в экономике территории и обеспечивает транспортную доступность к социальным объектам для жителей четырех населенных пунктов – это около пяти тысяч человек. Ремонт дороги планируем завершить в сентябре", - сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

До 2016 года дорога Кстово – Большое Мокрое – Вязовка протяженностью около 17 км использовалась в качестве участка южного обхода Нижнего Новгорода: здесь шел плотный поток большегрузного транспорта, и это стало причиной образования колеи, местами глубиной до 20 см. После открытия третьей очереди южного обхода дорога сохранила функцию важной транспортной артерии. Благодаря национальному проекту в этом году ее полностью приведут в нормативное состояние. Помимо обновления асфальтобетонного покрытия, здесь заменят остановочные павильоны и обновят дорожные знаки.

Общая стоимость трех контрактов на восстановление автодороги составила 226,103 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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