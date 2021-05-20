Полное затмение Суперлуны произойдет 26 мая Общество

Фото: Московский планетарий

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сразу три астрономических события, связанных с Луной, произойдет 26 мая 2021 года. Об этом сообщает Московский планетарий.

В планетарии пояснили, что в указанный день состоится перигей (максимальное сближение с Землей), полнолуние и полное затмение Луны.

"Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну – самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны", - пояснили в планетарии.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения перигея и полнолуния случаются очень редко.

К сожалению, полное затмение Луны можно будет увидеть только на Дальнем Востоке России. Само событие произойдет с 12:45 до 15:53 мск, а фаза полного затмения начнется в 14:19 мск и продлится 14,5 минут. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.